В Киеве на базе отдыха в бассейне утонул 10-летний реьенок

В Киеве в бассейне погиб 10-летний мальчик.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции Киева.

Несчастный случай произошел на базе отдыха в селе Троещина 9 января, где ребенок находился вместе с родными.

«На базе отдыха в селе Троещина из бассейна вытащили без сознания ребенка. На место происшествия срочно выехала следственно-оперативная группа. Когда полицейские приехали, там уже находилась бригада скорой, которая констатировала смерть», — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что он приехал вместе со своими близкими родственниками на праздники к друзьям.

По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде. Впоследствии свидетели увидели, что на дне бассейна лежит мальчик. Всех сразу позвали на помощь и достали ребенка.

Отмечается, что среди присутствующих был врач, который предоставил ребенку неотложную медпомощь, но спасти жизнь мальчика не удалось.

По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией — несчастный случай.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине утонул четырехлетний ребенок, вышедший на тонкий лед.