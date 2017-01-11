В Одесской области продлили запрет на движение авто из-за снега

В среду, 11 января, в связи с ухудшением погодных условий оперативным штабом было принято решение запретить движение автотранспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования в Одесской области.

Об этом сообщила пресс-служба Одесской ОГА.

В частности, с 09:00 прекращено движение по дорогам государственного и местного значения, которые пролегают по территории Арцизского, Беляевского, Белгород-Днестровского, Болградского, Килийского, Лиманского, Измаильского, Овидиопольского, Ренийского, Саратского, Татарбунарского районов.

Открытыми для транспорта остаются автодороги М-05 Киев-Одесса, М-05-01 Обход г. Одессы и М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск (на Таганрог).

Информация об открытии движения транспортных средств будет предоставлена дополнительно.

Напомним, на Николаевщине в ближайшие три дня ожидается гололедица.