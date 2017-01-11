В САД просят воздержаться от поездок и предупреждают, что могут закрыть дороги Николаевщины

На Николаевщине снова могут перекрыть дороги из-за ухудшения погодных условий и состояния проезжей части.

Об этом сообщает пресс-служба САД в Николаевской области.

«С целью недопущения массовых аварий на дорогах и заторов в движении на автомобильных дорогах общего пользования государственного и местного значения возможно ограничение или закрытие движения для проезда всех категорий транспортных средств», – говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что на основании штормового предупреждения Николаевского областного гидрометцентра в ближайшие дни в области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, местами сильного. Также возможно образование гололедицы, местами налипание мокрого снега. Температура ночью 6-11 С° мороза, днем ​​от 3 С° мороза до 2 С° тепла. Значительное усиление восточного ветра до 15-20 м / с.

Дорожники просят водителей быть внимательными во время движения и совершения маневров. От длительных поездок гражданам рекомендуют отказаться.

Напомним, утром 6 января в Николаеве произошло ожидаемое резкое ухудшение погоды: начался снегопад и поднялся сильный ветер. В последующие дни и в Николаеве, и в области продолжалась работа по ликвидации последствий непогоды. Дороги полностью были открыты для проезда 8 января.