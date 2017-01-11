«Я думала, что меня никто не услышит», - николаевская девочка, которую спасли из канализационного люка

В Николаеве 11-летняя девочка, провалившаяся в канализационный колодец, спаслась благодаря своей собаке, которая привлекла лаем внимание прохожего.

Об этом идет речь в сюжете телеканала «СТБ».

Ранее сообщалось, что 8 января возле дома №42 по проспекту Богоявленскому девочка вместе с собакой провалилась в канализационный колодец, который вместо люка был «закрыт» детским матрасом. Вдобавок матрас был покрыт снегом, и колодец невозможно было заметить.

Девочка побежала за собакой, которую выгуливала, и они провалились в люк. Ребенок оказался на глубине 2,5 метров, а ее телефон улетел в колодец. Девочка держала на руках собаку и 40 минут звала на помощь, но никто не откликнулся. Все это случилось в морозную погоду – температура воздуха была около минус 10 градусов. В итоге девочке удалось выкинуть из колодца собаку, и та своим лаем привлекла внимание прохожих.

- Я сильно испугалась, потому что там была холодная вода, у меня уплыли варежки и шапка… Я думала, что меня никто не услышит и я там останусь… Там был такой же холм, как обычный снег, - говорит девочка.

- Маленькая собачка замерзшая, во льду вся. Потом крики слышу, и я начал вытягивать ее. Она вся мокрая, синяя вся. Страшно было смотреть, - говорит Сергей Хлопицкий, прохожий, который спас девочку.

В результате инцидента ребенок остался цел, но получил психическую травму.

А коммунальщики не могут определиться, на чьем балансе находится колодец, в который провалилась девочка. Директор КЖЭП «Зоря» Владимир Курятник говорит, что люк на балансе водоканала. В свою очередь, директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко отрицает, что люк находится на балансе его предприятия.