В Верховный суд Украины свои кандидатуры подали пять судей из Николаева

На конкурсе за места в Верховном суде Украины претендуют пятеро судей из Николаевщины.

Об этом сообщает проект «Чесно. Фільтруй суд».

Среди подавших свои кандидатуры в ВСУ можно найти главу Николаевского окружного административного суда Всеволода Князева, председателя Центрального райсуда Николаева Галину Подзигун, ее заместителя Владимира Алейникова, судью Южноукраиского райсуда Елену Волкову и судью Ленинского районного суда Николаева Юрия Крутия.

Всего по Украине из 846 желающих к конкурсу допущены 653 человека.