Под Запорожьем перевернулся автозак с 11 заключенными

Под Запорожьем вчера, 10 января, перевернулся автозак с 11 заключенными.

Об этом заявил начальник пресс-службы Управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции Украины в Запорожской области Андрей Топчий, сообщает местное издание 061.

"Вчера неподалеку от села Тепличное (Запорожский район) на Донецком шоссе съехал с проезжей части и перевернулся на бок автозак...В момент аварии в автозаке находилось 11 заключенных", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла из-за плохой дорожной обстановки, вызванной гололедом и заснеженностью дороги. Согласно сообщению, один из заключенных получил закрытый перелом-вывих плечевого сустава.

Напомним, в Николаеве из-за летней резины перевернулась «Газель» с хлебом.