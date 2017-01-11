На Херсонщине в результате пожара в частном доме погибло двое детей

В Херсонской области сегодня, 11 января 2017 года, произошел пожар в жилом доме, погибли 2 детей.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"11 января в 11:40 на номер Службы спасения 101 в пгт Горностаевке поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Хрещатой в селе Каирах Херсонской области...На момент прибытия пожарных пламенем была охвачена одна из комнат дома. В 12:14 пожар был локализован, а в 12:45 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате пожара погибли двое детей: мальчик, 2009 года рождения, и девочка, 2011 года рождения. Кроме того, вследствие пожара пострадал их дедушка, но мужчина от госпитализации отказался. Сообщается, что вероятной причиной пожара стали "детские шалости с огнем".

В настоящее время все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в Киеве в результате пожара погибли четверо детей.