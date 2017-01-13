На Николаевщине спасатели вытащили из снега застрявший пассажирский автобус и две легковушки

В Снигиревском районе 11 января автобус с пассажирами и два легковых автомобиля не смогли самостоятельно преодолеть снежный покров на проезжей части и застряли.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Николаевской области.

«В 11:25 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на автодороге в районе Киселевского сельского совета Снигиревского района застряли два легковых автомобиля и автобус «ПАЗ» с пассажирами. Из-за снежных заносов транспортные средства не могут самостоятельно уехать», – говорится в сообщении.

Сотрудники Госслужбы чрезвычайных ситаций отбуксировали на безопасный участок дороги все транспортные средства, в которых находилось 27 человек, из них шесть детей

В этот же день в 21:10 спасателям сообщили, что в снежном сугробе на автодороге «Братское-Гановка» застрял легковой автомобиль, в котором находилось три человека. Спасатели вытащили машину из снежного плена и водитель смог продолжить движение.

Напомним, на Николаевщине спасатели достали из сугроба «Toyota», в салоне которой находился ребенок.