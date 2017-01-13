На Николаевщине из-за пожара в доме погиб пенсионер

Около полуночи 11 января в селе Дмитровка Вознесенского района из-за пожара в доме погиб 67-летний мужчина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Николаевской области.

Оказалось, что владелец дома вместе с товарищем после употребления алкоголя включили около кровати электрообогреватель и легли спать. Ночью один из них проснулся и увидел, что началось горение. При этом гость растерялся и первым делом побежал к родственнице мужчины, которая и вызвала спасателей.

«На момент прибытия оперативно-спасательных подразделений огнем было охвачено все помещение. В 01:00 пожар локализован и в 02:30 ликвидирован на площади 80 квадратных метров», – говорится в сообщении.

По предварительной информации причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

Напомним, в Николаевской области за период праздников из-за пожаров погибли пять человек.