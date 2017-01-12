В Запорожье патрульные со стрельбой останавливали пьяного водителя, едва не сбившего копа

В Запорожье полицейские стреляли по колесам автомобиля, чтобы задержать пьяных правонарушителей.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции в Facebook.

«11 января, на площади Маяковского, двое мужчин своеобразно отреагировали на появление патруля – высказались нецензурной бранью и показали инспекторам неприличные жесты. После того мужчины сели в автомобиль Toyota Highlander и на большой скорости поехали с площади», – сказано в сообщении.

В ходе начавшейся погони беглецы не реагировали на требования патрульных об остановке, несколько раз подвергая опасности других участников дорожного движения, а также столкнулись с бордюрным камнем.

«Автомобиль вошел в поворот на улице Ватутина, выехал на обочину и чуть не сбил нашего коллегу», – рассказал один из патрульных полицейских.

Чтобы остановить автомобиль путем его повреждения, патрульные решили применить табельное оружие. Лишь после того, как полицейские попали в три колеса Toyota Highlander, автомобиль остановился.

Водителя и пассажира 23 и 24 лет задержали. За свои действия водитель получил от патрульных административные протоколы по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения), поскольку у мужчины обнаружили 1,05 промилле алкоголя в крови по ст. 122-2 (Невыполнение требований об остановке), по ст. 124 (Нарушение ПДД повлекшее ДТП).

Напомним, в Славянске пьяный водитель влетел в электроопору – двое погибших, двое пострадавших.