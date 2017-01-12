Порошенко приехал в Одессу - представляет нового главу ОГА. Онлайн

Президент Украины Петр Порошенко в Одессе представил нового губернатора Максима Степанова.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Уверен, решение назначить на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, человека, который прошел конкурс - это правильное решение", - написал он.

Из-за визита главы государства в городе приняты серьезные меры безопасности. Здание облгосадминистрации на проспекте Шевченко оцеплено полицией и Нацгвардией.

Отметим, Степанов с 2011 года возглавляет государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина". С 2008 по 2010 год работал в Одесской областной государственной администрации на должности первого заместителя и заместителя председателя ОГА. В начале 2000-х был заместителем гендиректора ДК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", заместителем гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече", заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что конкурс на должность главы Одесской ОГА выиграл директор полиграфического комбината «Украина».