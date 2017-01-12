Офицера ВДВ, который в Житомире заставил курсантов лепить из снега остановку, отправили в АТО

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Командира курсантов-контрактников учебного центра высокомобильных десантных войск в Житомире, приказавшего лепить им из снега автобусную остановку, отправляют в зону АТО. 

Об этом  на своей странице в Facebook сообщает Александра Любченко со ссылкой на руководителя инструкторского подразделения «Марусины медведи» ВСУ Марусю Звиробий.

«Решением командующего ВДВ Михаила Забродского, капитан Улитко вместе с сержантом отправляются в зону АТО, в ряды 81-й бригады за неэтичное поведение по отношению к курсантам 199-го учебного центра ВДВ. Командующий дает шанс подумать и получить больше опыта того, как теперь стоит относиться к военнослужащим, идущим сегодня защищать Украину», — написала она.

Напомним, 10 января в Житомире в учебном центре ВДВ №199 капитан поручил контрактникам делать остановку из снега.

Роман Свиридов

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