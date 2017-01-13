В Южноукраинске пьяная компания на «Mazda» врезалась в столб – пострадали четыре человека

В Южноукраинске 12 января в 8:00 на улице Дружбы Народов автомобиль «Mazda» врезался в столб.

Об этом сообщает сайт «Барометр».

Водитель автомобиля «Mazda», двигаясь на огромной скорости по улице Дружбы Народов, не справился с управлением и врезался в фонарный столб в районе офиса «А-Банка». От сильного удара транспортное средство отбросило в сторону на два метра.

«По свидетельству очевидцев происшествия, водитель и пассажиры автомобиля пребывали в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Все участники аварии госпитализированы в Южноукраинскую городскую больницу с травмами различной степени тяжести», - пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве нетрезвый водитель «Lanos» въехал в столб.