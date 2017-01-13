В Николаеве осудили водителя, насмерть сбившего школьника – родственники просили строго не наказывать

Центральный районный суд Николаева приговорил к четырем годам заключения с испытательным сроком в один год водителя ОДО «Орион-Авто», который 16 октября 2014-го года за рулем школьного автобуса «ЛАЗ» насмерть сбил 10-летнего мальчика в микрорайоне Ракетное Урочище.

Об этом говорится в соответствующем приговоре суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что авария случилась на пересечении переулка Отрадный и улицы Привольная. От полученных повреждений школьник умер на месте.

Как отмечается в документе, мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами»). Кроме основного наказания суд лишил водителя права управлять транспортными средствами сроком на один год.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, «смерть мальчика наступила в результате тупой сочетанной травмы тела в виде линейного перелома костей основания черепа, переломов ребер по двум анатомическим линиям, разрыва внутренних органов, сопровождавшегося внутренне-плевральным и внутрибрюшным кровоизлиянием, осложненного травматическим и геморрагическим шоком».

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину в совершении преступления. Он признал тот факт, что разворачивал автобус в неположенном для этом месте и рассказал подробности произошедшего:

«Он посигналил, включил аварийную сигнализацию, и медленно начал маневр разворота, двигаясь задним ходом. В это время сразу же после начала движения автобуса он услышал крики и сразу же остановил автобус, вышел и увидел под автобусом ребенка. Он вытащил ребенка, это был мальчик 10-11 лет. Видимых телесных повреждений на ребенке он не заметил. Мальчик был еще жив. Он прижал ребенка к дереву и вызвал «скорую помощь».

Согласно показаниям свидетелей, выйдя на остановке, «мальчик бегал вокруг автобуса и бил руками по нему, потом подбежал сзади к автобусу, в том месте, где выхлопная труба, и заглядывал в трубу и под автобус».

«Когда автобус тронулся с места назад, задним ходом, то мальчик стоял у выхлопной трубы автобуса, и он попал под колеса», - говорится в приговоре.

фото с места события

Принимая решение, суд учел смягчающие обстоятельства: признание вины, чистосердечное раскаяние. При этом обстоятельства, отягчающие вину обвиняемого, установлены не были.

«Вместе с тем суд учел личность обвиняемого, по месту работы и жительства характеризуется хорошо, ранее не судим; то, что частично ущерб потерпевшему возместил, потерпевшая материальных претензий к обвиняемому не имеет, с обвиняемым примирилась и простила его, и считает, что наказание обвиняемому следует назначить не строгое. Суд пришел к выводу о возможности исправления обвиняемого без изоляции от общества», - говорится в приговоре.

Напомним, ранее сообщалось о том, что водитель грузового автомобиля, который был признан виновным в аварии с маршрутным такси в Николаеве, по решению суда должен выплатить потерпевшим около 600 тысяч гривен морального ущерба и еще более 30 тысяч гривен за оказанную им медицинскую помощь и проведенные в рамках следствия экспертизы.