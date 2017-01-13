На Одесчине дороги расчистили от снега и открыли движение по всем направлениям

Ограничения движения транспорта на всех автодорогах Одесской области сняты.

Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В связи с полным завершением очистки дорог от снега и улучшением погодных условий с 10:00 13 января восстановлено движение для всех транспортных средств на автодорогах государственного значения Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг и Р-71 Одесса - Ивановка - Ананьев - Песчаная - Хащеватое - Колодистое - Рыжавка. Таким образом, ограничений в движении транспорта на автодорогах Одесской области нет", - говорится в сообщении.

В то же время в Закарпатской области с 12:00 13 января временно ограничено движение тяжеловесных транспортных средств на автодорогах М-06 Киев - Чоп, М-08 Обход г. Ужгород - КПП Ужгород и Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов.

По данным ГСЧС, начиная с 4 января, спасатели вызволили из снежных заносов 2144 автомобиля, в которых находились 5090 человек.

Напомним, на Одесчине работник дорожной службы погиб, расчищая от снега трассу «Одесса-Рени».