На Николаевщине спасатели вытащили еще четыре автомобиля, застрявшие в сугробах

В Николаевской области за сутки 12 января спасатели четыре раза оказывали помощь в вытаскивании автомобилей из сугробов.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Первый случай произошел в Новобугском районе, в селе Добрая Воля. Спасатели помогли водителям грузового автомобиля «Volvo» и «Газели». Кроме того, грузовой автомобиль «Тata» застрял в снежном сугробе на трассе в Первомайском районе. Еще один эпизод произошел в Снигиревском районе на трассе Снигиревка – Березнеговатое. Здесь в снежном плену оказался автомобиль «ВАЗ-2106». Все автомобили были отбуксированы на безопасный участок дороги и водители смогли самостоятельно продолжить движение.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине спасатели вытащили из снега застрявший пассажирский автобус и две легковушки.