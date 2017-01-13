В Одессе бойцы Нацгвардии с применением силы задержали двух дебоширов

В Одессе военнослужащие Национальной гвардии, патрулирующие город, с применением силы задержали двух мужчин, которые пытались ворваться в квартиру.

Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

Наряд гвардейцев прибыл по вызову в Приморский район города, откуда поступило сообщение, что неизвестные выбивают двери в квартиру одного из местных жителей. На месте бойцы обнаружили двух мужчин.

"После неоднократных требований гвардейцев прекратить правонарушение, неизвестные лица начали драку. Военный наряд, руководствуясь Законом «О Национальной гвардии Украины», применил меры физического воздействия к дебоширам и сопроводил их до патрульного автомобиля", - утверждают в НГУ.

При этом, к конфликту присоединилась около 10 прохожих, которые пытались защитить дебоширов и помешать их посадить в патрульный автомобиль.

На место происшествия прибыл еще один военный наряд, после чего нарушители были задержаны и доставлены в Портофранковского отделения полиции Приморского отдела ГУНП в Одесской области.

"Задержанными оказались двое граждан Молдовы 1980 и 1987 года рождения, которые неоднократно привлекались правоохранительными органами к ответственности. На них составлены рапорта по ст.173, 185 КУпАП (хулиганство и злостное неповиновение).

Напомним, в Одессе произошла перестрелка между экс-заместителем прокурора Одесской области и экс-бойцом АТО.