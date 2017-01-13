В Николаеве фура на остановке «догнала» маршрутку

В пятницу, 13 января, в Николаеве на проспекте Мира, в районе его пересечения с улицей Строителей, произошло ДТП с участием седельного тягача «DAF» и маршрутного такси «Mercedes-Benz Sprinter», курсирующего по маршруту №89.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы происшествия.

Так, оба автомобиля двигались по проспекту Мира со стороны автовокзала в сторону улицы Южная. По словам очевидцев, водитель «DAF» из-за несоблюдения дистанции не успел затормозить перед остановившейся впереди маршруткой, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, ранее в Николаеве «Sprinter» сбил пешехода, переходившего проспект по «зебре».