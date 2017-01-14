На Закарпатье сошли четыре лавины – жертв нет

На территории Закарпатской области в Раховском районе произошел сход четырех снежных лавин на автодорогу государственного значения Н-09 «Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов».

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Две лавины сошли в 20:00 (объемом около 90 м³) и в 21:30 (объемом около 30 м³) 13 января вблизи села Дилове. Третья лавина (объемом около 30 м³) сошла в 6:20 14 января вблизи села Костыливка. Четвертая лавина (объемом около 100 м³) сошла в 9:10 14 января вблизи села Дилове.

«Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорогу расчищено, проезд обеспечен», - говорится в сообщении.

Для обеспечения проезда, расчистки автодорог и оказания помощи в буксировке автотранспорта с снежных заносов на территории западных областей привлечено 402 единиц техники и 726 человек, из которых от ГСЧС – 14 единиц техники и 46 человек личного состава.

Напомним, в апреле 2016 года в Альпах в результате схода лавины погибла двукратная чемпионка мира по фрирайду.