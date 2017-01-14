В Херсонской области сняли карантин, веденный из-за птичьего гриппа

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В Херсонской области сняли карантин во всех трех районах, где ранее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области. 

«На территории Херсонской области с 30 ноября 2016 года в Каланчацком районе, с 12 декабря 2016 года в Каховском и Геническом районах зафиксированы вспышки птичьего гриппа и введены карантинные ограничения. По состоянию на 13 января 2017 года карантинные ограничения сняты с населенных пунктов во всех трех районах», - говорится в сообщении.

 Напомним, в начале 2017 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о вспышке птичьего гриппа в двух областях Украины — Черновицкой и Одесской.

Анатолий Чубаченко

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