В Херсонской области сняли карантин, веденный из-за птичьего гриппа

В Херсонской области сняли карантин во всех трех районах, где ранее была зафиксирована вспышка птичьего гриппа.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Херсонской области.

«На территории Херсонской области с 30 ноября 2016 года в Каланчацком районе, с 12 декабря 2016 года в Каховском и Геническом районах зафиксированы вспышки птичьего гриппа и введены карантинные ограничения. По состоянию на 13 января 2017 года карантинные ограничения сняты с населенных пунктов во всех трех районах», - говорится в сообщении.

Напомним, в начале 2017 года Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей сообщила о вспышке птичьего гриппа в двух областях Украины — Черновицкой и Одесской.