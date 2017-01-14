На Николаевщине спасатели продолжают доставать автомобили, застревающие в снежных заносах

13-14 января подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области четыре раза оказывали помощь гражданам в изъятии автомобилей из снежных заносов на автодорогах в Арбузинском, Березнеговатском, Снигиревском районах области и в городе Вознесенске.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Так, сотрудники ГСЧС Арбузинского района помогли изъять из снежного плена «ВАЗ-2108».

«В 23:50 поступило сообщение в Службу спасения о том, что автомобиль «ГАЗ 66» «сел» в снежном заносе на улице Клочанская пгт. Березнеговатое. Автоцистерной, зацепив автотранспорт буксирующим тросом, он был изъят из снежного заноса на дорогу. Привлекалось дежурное отделение 9-й Государственной пожарно-спасательной части», - сообщили в ведомстве.

Похожий случай произошел в городе Вознесенск по улице Садовой. Автомобиль «Opel Vectra» застрял в снегу и не смог самостоятельно выехать. На помощь привлекалось аварийно-спасательное отделение 12-й ГПСЧ на автомобили САРМ-С.

«Спасательное отделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части дважды оказывало помощь гражданам, которые оказались заблокированными в автомобилях в снежных заносах на участке дороги С-15-19-01 («Снигиревка-Тамарино-Безимяне») -Евгеновка между селами Васильевка и Евгеновка. Самостоятельно не смогли проехать «Ford Transit» и «Mersedes 212D» и образовали затор, в котором находилось 20 транспортных средств. Застрявшие автомобили были извлечены с помощью буксировочного троса, и движение транспорта было возобновлено», - сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

Напомним, в течение трех суток, когда на Николаевщине бушевала непогода, спасатели вызволили из снежных заносов 129 автомобилей.