Под Львовом автобус с туристами столкнулся с грузовиком

Вечером, 14 января, на трассе Львов-Краковец во Львовской области автобус с 40 пассажирами столкнулся с грузовиком, который занесло на скользкой дороге.

Об этом сообщается на сайте Львовской ОГА.

Авария произошла неподалеку села Ямельня.

"Около 22:30 на автодороге Львов-Краковец в Яворивском районе произошло столкновение рейсового туристического автобуса "Неоплан" под управлением водителя 1961 года рождения, жителя г. Калуш, с тяжеловесным грузовым автомобилем "Рено Магнум" под управлением водителя 1959 года рождения, жителя Ровенской области", - говорится в сообщении.

Никто из участников происшествия не пострадал. Движение автомобильного транспорта на дороге было заблокировано на три часа.

Фото с места аварии опубликовал депутат Львовского облсовета Игорь Зинкевич в Facebook.

Напомним, на Хмельнитчине пассажирский автобус лоб в лоб столкнулся с иномаркой, есть жертвы и пострадавшие