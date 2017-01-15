В Николаеве не поделили дорогу два грузовика

В Николаеве по проспекту Богоявленском (Октябрьском) столкнулись два грузовых автомобиля.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили постоянный читатель издания.

Столкновение произошло в районе строительного супермаркета «Эпицентр». Оба грузовые автомобиля с цистернами двигались в направлении города.

Как видно на фото грузовик «DAF» прижал отбойнику «MAN». В результате ДТП фуры получили механические повреждения кабин и перекрыли значительную часть дороги.

Напомним, около Николаева не разминулись фура и военный грузовик с топливом.