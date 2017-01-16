В Бразилии во время бунта в тюрьме погибло 10 человек, несколько из них были обезглавлены

В бразильской тюрьме, расположенной в городе Каскавел на юге Бразилии произошел крупный бунт. В результате столкновений между двумя преступными группировками погибли по меньшей мере 10 заключенных, несколько из них были обезглавлены.

Об этом сообщает «AFP»

Беспорядки начались 14 января. По информации ресурса, представители одной из группировок ворвались в тюремный блок, где содержались их противники, после чего началась массовая драка.

Глава тюремной системы штата майор Веллингтон Камило (Wellington Camilo) заявил, что в ходе беспорядков сбежать никому не удалось. Однако и попасть в тюрьму стражи порядка, по его словам, не смогли.

6 января сообщалось о бунте в бразильской тюрьме, расположенной в муниципалитете Боа-Виста. Тогда погибли 33 заключенных.

Еще свыше 50 человек стали жертвами столкновений в исправительном учреждении городе Манаус (штат Амазонас).

Напомним, в России в колонии 240 заключенных устроили массовые беспорядки – спецназ силой подавил бунт.