РосТВ слило в интернет сериал «Шерлок» еще до выхода в эфир

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Российская версия последней серии четвертого сезона британского сериала «Шерлок» незаконно была опубликована в интернете еще до выхода в телеэфир.

Об этом сообщает «ВВС».

Создатели «Шерлока» призывают поклонников не испортить премьеру эпизода, скачивая его и распространяя в интернете.

Как известно, в РФ трансляцию известного британского сериала на русском языке проводит «Первый канал». «Слитое» в сеть видео также в высоком качестве и с дубляжем российского «Первого канала», хоть и без характерных логотипов. Эпизод разместили на Google Drive, но вскоре он стал недоступен из-за огромного пользовательского потока. Почему случилась утечка, достоверно неизвестно, пишет «Іnforesist»

«Пожалуйста, не распространяйте серию. У вас так хорошо выходило обходиться без «спойлеров». Почти получилось», - написал продюсер сериала Сью Вертью.

Премьера «Последнего дела» была запланирована в полночь с 15 на 16 января. В Великобритании трансляция запланирована на 21:00 по местному времени.

Напомним, в Киеве хакеры взломали экраны в метро и показали пассажирам Мориарти из сериала «Шерлок».

Taras Leontyan

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