В харьковской многоэтажке произошел пожар, погибла женщина

В Харькове в результате пожара в многоэтажке погибла женщина.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Харьковской области.

В воскресенье, 15 января в 03:31 на номер 101 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме по адресу: г. Харьков, пр. Тракторостроителей, 160.

На место происшествия прибыли 2 подразделения ГСЧС, которые установили, что возгорание случилось в одной из квартир на восьмом этаже. Пожар охватил площадь около 25 кв.м., горели мебель и домашние вещи. Дым заполнил всю квартиру и начал заполнять лестничную клетку, угрожая жителям 8-го и 9-го этажей.

В горящей квартире спасатели отыскали двух ее хозяев. Их немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой помощи.

В результате инцидента в карете скорой помощи умерла женщина 1947 года рождения. Ее мужа, 1941 года рождения, удалось спасти. Мужчина получил ожоги верхних конечностей и отравление угарным газом и был госпитализирован в 4-й больнице Харькова.

Спасатели также эвакуировали жителей дома с 8-го и 9-го этажей. Двое людей не могли самостоятельно покинуть свои квартиры, поэтому их пришлось спасать, вынося на руках. Еще 12 человек вышли самостоятельно под присмотром сотрудников ГСЧС.

В 05:12 пожар был потушен. В ликвидации его последствий участвовало 13 человек личного состава ГСЧС. Причина пожара выясняется.

Напомним, на Херсонщине в результате пожара в частном доме погибло двое детей.