В Николаеве пьяный водитель «ВАЗ» въехал в полицейский «Renault» – пострадали четверо человек

Ночью в воскресенье, 15 января, на проспекте Центральном (Ленина) в Николаеве столкнулись полицейский автомобиль «Renault Duster» и «ВАЗ 2112».

Об этом сообщают «Новости-Н»

Патрульный «Renault» двигался по проспекту со стороны улицы 3-я Слободская (Дзержинского) в направлении улицы Московской. На пересечении с улицой Садовой автомобиль остановился на запрещающий сигнал светофора. В этот момент сзади в полицейское авто на полном ходу врезался ехавший следом «ВАЗ».

От мощного удара столкнувшиеся автомобили отлетели на десять метров вперед — практически на перекресток. В результате ДТП пострадали 4 человека: водитель «ВАЗ» и трое полицейских, ехавших в «Рено». Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Оба автомобиля получили значительные механические повреждения. При проверке выяснилось, что водитель «ВАЗ», врезавшегося в полицейский автомобиль, был пьян. В крови водителя зафиксировано более 2 промилле алкоголя.

Напомним, в Харькове "ВАЗ" въехал в машину патрульных, остановившихся из-за тройного ДТП.