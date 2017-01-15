В Николаеве подвыпившая пара на «копейке» влетела в «маршрутку»

В воскресенье, 15 января, на улице Космонавтов недалеко от кафе-ресторана «Черная кошка», водитель «ВАЗ-2101» нетрезвом состоянии врезался в подъезжающий к перекрестку маршрутный автомобиль «Рута».

Оба автомобиля двигались в попутном направлении в крайней правой полосе. «Маршрутка» плавно подъезжала к светофору, как в этот момент из-за несоблюдения дистанции и высокой скорости в ее заднюю часть врезался «ВАЗ-2101», сообщает «Центр урегулирования страховых событий».

От сильного удара «ВАЗ» получил значительные механические повреждения, а сам водитель легкового автомобиля был госпитализирован с травмами грудной клетки. Пассажирка легкового автомобиля, также получила повреждения, однако от госпитализации отказалась.

Как позже выяснилось, водитель легкового автомобиля и пассажирка были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Никто из пассажиров маршрутки не пострадал. На место ДТП прибыла следственная группа для выяснения дополнительных обстоятельств ДТП.

Напомним, в Николаеве фура на остановке «догнала» маршрутку.