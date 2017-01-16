В Кыргызстане на дачный поселок под столицей упал самолет – более 30 человек погибло

В понедельник, 16 января, грузовой самолет «Boeing 747», выполнявший рейс из Гонконга в Бишкек, потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Манас в столице Киргизии.

Об этом сообщает МЧС Киргизстана.

По предварительным данным, около 15 домов разрушено и погибли 31 человек, из которых четыре члена экипажа.

Крушение произошло на дачные поселения под Бишкеком около 07:30 по местному времени (03:41 по киевскому времени). Самолет принадлежал турецкой авиакомпании «Turkish Airlines».

«K-News» сообщает, что всего пострадало 23 жилых дома. Медицинская помощь была оказана 15 потерпевшим.

По данным МЧС, сельчане начали воровать вещи погибших людей.

«В данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали и увезли одного мародера. Но и другие жители села продолжают заниматься кражей вещей», – отмечают в чрезвычайном ведомстве.

Генпрокуратура Кыргызской Республики сообщает, что по факту крушения самолета Боинг-744 А 330 ТК 6491 ТСМСL турецких авиалиний возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 280 Уголовного кодекса КР («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель нескольких лиц»).