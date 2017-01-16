В центре Николаева водитель фуры «подрезал» легковую машину и сбежал с места ДТП

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В Николаеве 15 января на проспекте Центральном столкнулись неустановленный водитель грузового автомобиля и «Toyota Auris».

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Николаева.

Происшествие случилось в 18:10 на участке проспекта между улицами Декабристов и Фалеевская. Водитель фуры «подрезал» автомобиль «Toyota» и скрылся с места аварии.

Полиция просит граждан, которые владеют какими-либо сведениями об указанном ДТП, сообщить по телефонам (0512) 53-18-44, 0639566667 или же обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б, кабинет 113.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве не поделили дорогу два грузовика.

Вадим Богданов

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