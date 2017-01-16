В Мексике на музыкальном фестивале неизвестный открыл огонь - есть жертвы и пострадавшие

В результате стрельбы на музыкальном фестивале BPM в мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен погибли по меньшей мере четыре человека, порядка 9 получили ранения.

Об этом сообщает AP со ссылкой на правоохранителей.

"Кто-то открыл стрельбу в клубе в Плайя-дель-Кармен. 4-5 погибших и много раненых. Если вы здесь, на ВРМ, оставайтесь в своем долбаном отеле", - написал на своей странице в Twitter диджей из Глазго Jackmaster.

Очевидцы события опубликовали видео с места события, на которых видно, что зрители бегут и кричат: "У него пистолет!".

Сообщается, что вероятно выстрелы были слышны в нескольких клубах, принимающих участие в музыкальном фестивале.

Напомним, в Стамбуле в новогоднюю ночь террорист расстрелял людей, находившихся в клубе «Reina», из автоматов Калашникова. Клуб является популярным среди иностранцев, также его часто посещают знаменитости. В результате теракта погибли 39 человек, 24 из них – иностранцы.