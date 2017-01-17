Спасатели призвали николаевцев соблюдать меры безопасности во время Крещения и ныряния в прорубь

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 9 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(5)   

Спасатели призывают жителей Николаевщины не забывать о правилах безопасного поведения во время празднования Крещения.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Чтобы избежать трагических последствий после погружения в ледяную воду спасатели рекомендуют:

- не проводить купание в необустроенных для этого местах;

- не погружаться надолго в холодную воду, если нет предыдущего опыта, а помнить, что пребывание в ледяной воде у незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма и ухудшение самочувствия;

- не рекомендуется погружаться людям, у которых есть противопоказания, в частности при воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной мочеполовой системы, органов зрения, органов дыхания;

- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;

- не оставляйте детей без присмотра взрослых;

- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.

В период празднования Крещения спасатели Николаевщины обеспечат дежурство в местах массового пребывания людей, выставят посты, оборудованные всем необходимым для оказания помощи гражданам. В экстренных ситуациях людей просит звонить в Службу спасения по телефону «101». 

Вадим Богданов

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийпроисшествия