Спасатели призвали николаевцев соблюдать меры безопасности во время Крещения и ныряния в прорубь

Спасатели призывают жителей Николаевщины не забывать о правилах безопасного поведения во время празднования Крещения.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.
Чтобы избежать трагических последствий после погружения в ледяную воду спасатели рекомендуют:
- не проводить купание в необустроенных для этого местах;
- не погружаться надолго в холодную воду, если нет предыдущего опыта, а помнить, что пребывание в ледяной воде у незакаленных людей может привести к общему переохлаждению организма и ухудшение самочувствия;
- не рекомендуется погружаться людям, у которых есть противопоказания, в частности при воспалительных заболеваниях носоглотки, сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, эндокринной мочеполовой системы, органов зрения, органов дыхания;
- не заходите в воду в нетрезвом состоянии;
- не оставляйте детей без присмотра взрослых;
- к воде необходимо подходить в удобной обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.
В период празднования Крещения спасатели Николаевщины обеспечат дежурство в местах массового пребывания людей, выставят посты, оборудованные всем необходимым для оказания помощи гражданам. В экстренных ситуациях людей просит звонить в Службу спасения по телефону «101».