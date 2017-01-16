В Одессе в ночном клубе произошла стрельба – пострадало два человека

В результате стрельбы в Приморском районе Одессы ранены 2 мужчин.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Как отмечается, стрельба в Одессе произошла в одном из ночных развлекательных заведений города. Сотрудники полиции, которые выехали на место происшествия, установили, что между тремя посетителями заведения произошел конфликт, в ходе которого один из его участников спровоцировал драку и выстрелил одному из пострадавших в грудную клетку.

"Мужчина был немедленно задержан. Им оказался 30-летний местный житель. В дальнейшем правонарушителя для выяснения обстоятельств происшествия доставили в Приморское отделение полиции...По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщается, двух потерпевших, одесситов возрастом 24 и 25 лет, госпитализировали. У одного из пострадавших диагностировали непроникающее ранение грудной клетки и повреждения голеностопного сустава, у другого - закрытую черепно-мозговую травму.

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