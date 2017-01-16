Перестрелка на Житомирщине началась из-за 20 гривен за вход в ночной клуб, - полиция

Начальник полиции в Житомирской области Вячеслав Печененко заявил, что перестрелка в городе Олевск произошла из-за нежелания отдельных лиц оплачивать вход на дискотеку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Житомирской области.

По его словам, после этого в ход пошло огнестрельное оружие и гранаты.

«Одному из пострадавших ампутировали часть ноги, от огнестрельного ранения ему раздробило кость. Пули и гильзы, найденные на месте преступления, подтверждают, что было травматическое, огнестрельное оружие и взрыв гранаты РГД-5… Конфликт случился в одном из баров, где была дискотека. Приезжие из Львовской области не захотели платить за вход по 20 гривен получилась драка. Ночью конфликт перерос в вооруженную перестрелку», — отметил он.

Ранее в полиции заявили, что конфликт, в результате которого были ранены шесть человек и один погиб, возник «как на бытовой почве, так и в результате криминальных разборок между местными жителями и приезжими из Львовщины».

Правоохранители квалифицировали инцидент по ст. 15 и 115 УК Украины (покушение на убийство), а также ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Напомним, в населенном пункте Олевск Житомирской области в ночь на понедельник, 16 января, произошло вооруженное столкновение, в результате которого несколько человек попали в больницу, один потерпевший скончался.