Австралийский сноубордист попал в лавину и выжил, записав все на камеру

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Австралийский сноубордист Том Ойе попал в лавину в канадских Кордильерах и снял этот неудачный спуск на экшн-камеру. А спас его рюкзак, подаренный друзьями.

Видео проишествия Том опубликовал на своей странице в Facebook, за 4 дня оно набрало более 9 миллионов просмотров:

"Не так я планировал начать день ... берегите себя"

Экстримал успел активировать лавинный рюкзак, который ему подарили друзья. Спасательная подушка наполнилась воздухом и сохранила ему жизнь.

Он говорит, что опасный опыт не заставил его бояться сноубординга.

"Это просто сильное напоминание о том, что кататься в диких условиях это не шутка, и знание местности важнее всего", - подытожил Том.

Напомним, в Альпах в результате схода лавины погибла двукратная чемпионка мира по фрирайду.

Роман Свиридов

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