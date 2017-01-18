На Николаевщине в результате пожара погиб 53-летний мужчина

В поселке Казанка на Николаевщине 16 января во время пожара погиб мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Так, в 17:39 в службу спасения поступило сообщение о пожаре в трехкомнатной квартире в доме по улице Рабочая.

«В квартире, где возник пожар, образовалось плотное задымление, которое начало распространяться на лестничную клетку. При проведении разведки в коридоре спасатели обнаружили погибшего мужчину, а в одной из комнат 57-летнего мужчину, находившегося без сознания. Пожарные вынесли пострадавшего на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи», - рассказали в ГСЧС.

Причина пожара, повлекшего трагедию, устанавливается