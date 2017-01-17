В Николаеве произошел пожар в многоэтажке – из задымленного дома эвакуировали женщину и ребенка

В Николаеве днем 17 января спасатели ликвидировали пожар электрощитовой в девятиэтажке на проспекте Героев Украины.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 13:19 в службу спасения поступило сообщение о пожаре электрощитовой на втором этаже дома. На восьмом этаже, в одной из квартир остались 58-летняя женщина и трехлетняя девочка.

«На лестничной клетке образовалось плотное задымление и люди не могли самостоятельно выйти. Спасатели, в звене газодымозащитной службы, применяя вспомогательную маску, эвакуировали женщину. Отец ребенка попал в дом в сопровождении спасателей и вынес девочку на свежий воздух. Пострадавших госпитализировали для проведения обследования и оказания помощи. Все остальные жители дома самостоятельно вышли на улицу», - рассказали в ГСЧС.

В 13:50 пожарные локализовали пожар и ликвидировали его в 13:55 на площади 7 кв.м. Причина пожара – короткое замыкание электросети.

Как пишут «Новости-N», пожарные временно не могли приступить к тушению возгорания, поскольку некому было обесточить электросети – вызванная на место аварийная бригада «Николаевоблэнерго» как минимум полчаса ехала на место происшествия.