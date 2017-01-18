В столице США мужчина поджег себя, протестуя против Трампа

Во вторник, 17 января, в Вашингтоне перед отелем Trump International Hotel в знак протеста против избрания президентом США Дональда Трампа мужчина попытался совершить акт самосожжения.

Об этом передает телеканал NBC.

Видео происшествия опубликовал в своем микроблоге в Twitter корреспондент издания.

«Я пытался поджечь себя в знак протеста. Я выступаю против того, что мы избрали человека, неспособного соблюдать Конституцию Соединенных Штатов», — сказал он и назвал Трампа диктатором.

На место происшествия прибыли машина скорой помощи и пожарные. Мужчина с ожогами был доставлен в больницу.

Напомним, 14 января американские активисты объявили о начале протестов, цель которых не допустить инаугурации избранного президента США Дональда Трампа и заставить его отказаться от должности президента США.