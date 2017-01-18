В Днепре в многоэтажке произошел пожар – эвакуировано более 200 человек

В Днепре спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме, при этом были спасены 11 человек и эвакуированы почти 200.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области.

Сообщение о пожаре в одной из квартир 16-этажного дома поступило в Службу спасения 101 сегодня, 18 января, в 05:40.

Прибывшие на место происшествия спасатели выяснили, что огнем охвачены двухкомнатная квартира и балкон на 14-м этаже. В подъезде дома наблюдалось сильное задымление, поэтому на месте инцидента работали пять звеньев газодымозащитной службы.

"На пожаре были спасены 11 человек, из них двое детей. Также эвакуированы около 200 человек, из них 53 были выведены на свежий воздух по лестничной клетке спасателями и сотрудниками Национальной полиции. Погибших и пострадавших во время пожара нет", - сообщили в ГСЧС.

Площадь возгорания составила 60 кв. м. Пожар был локализован в 06:50, ликвидирован - в 07:20. Огонь уничтожил домашнее имущество квартиры. По данным ГСЧС, предварительная причина пожара - короткое замыкание электросети.

Напомним, в рьковской многоэтажке произошел пожар, погибла женщина.