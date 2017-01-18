За перестрелку в Княжичах к дисциплинарной ответственности привлекли 20 полицейских

К дисциплинарной ответственности привлекли 20 полицейских, виновных в перестрелке в Княжичах Киевской области.

Об этом "Українським Новинам" сообщил заместитель главы Нацполиции - начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко.

"Приказ уже есть. служебное расследование завершено, вывод уже также есть... Это более 20 человек, привлеченных к дисциплинарной ответственности", - сказал он.

Вакуленко отметил, что степень наказания у них разная, в зависимости от дисциплинарного проступка каждого из них.

Он подчеркнул, что сегодня Нацполиция сообщит более подробную информацию по данному делу, в частности назовет должности тех, кто понес наказание.

Напомним, утром 4 декабря в селе Княжичи киевский угрозыск при поддержке спецназа КОРД проводил спецоперацию по задержанию грабителей.

Во время операции на место событий прибыло подразделение Броварского отделения полиции охраны Управления полиции охраны в Киевской области, которое отреагировало на сработавшую сигнализацию в одном из соседних домов. Полицейские ГСО по какой-то причине задержали двух сотрудников Управления оперативной службы ГУ Национальной полиции в Киеве, которые принимали участие в спецоперации. После этого между ГСО и группой захвата началась перестрелка, жертвами которой стали пятеро полицейских Банду грабителей, бежавших из Княжичей, полиция задержала на въезде в Киев утром 4 декабря. Бандой "оборотней в погонах" руководил экс-подполковник УБОП Игорь Гончаров, скончавшийся в 2003 году при странных обстоятельствах в киевской БСМП.