Во Львовском горсовете вспыхнула драка между депутатами из-за решения по мусору, Садовый покинул сессию

Депутаты Львовского городского совета под крики общественности «Позор» приняли постановление о мусоросортировочные и брикетировочные станции в пяти районах Львова.

Об этом сообщает «Вголос».

В результате вспыхнула драка, а городской голова Андрей Садовый поспешно покинул сессионный зал. За решение проголосовало 38 депутатов.

Возмущенные жители района Рясное и общественные активисты заявляют, что Андрей Садовый всех обманул, они блокируют сессионный зал.

Напомним, Садовой решил сделать львовский мусор всеукраинским и вывозить часть заграницу.

Отметим, во Львове сложились предпосылки для возникновения чрезвычайной экологической ситуации.