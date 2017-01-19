На Южно-Украинской АЭС «по аварийной заявке» отключили третий энергоблок

Третий энергоблок Южно-Украинской АЭС 19 января в 12:29 по аварийной заявке отключен от энергосети.

Об этом сообщает официальный сайт Южно-Украинского энергокомплекса.

Энергоблок отключили для определения причин ухудшения вакуума в конденсаторе турбоагрегата.

«При переходных процессах отключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было. Оборудование первого энергоблока ЮУАЭС работает в заданном режиме. На втором энергоблоке продолжается планово-предупредительный ремонт. Радиационная обстановка на атомной станции соответствует нормам безопасности. Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений», - отмечено в сообщении.

Напомним, что в ноябре 2016 года на Южно-Украинской АЭС сработала аварийная защита реактора и отключен третий энергоблок.