В Тегеране упал один из старейших небоскребов, погибло 30 пожарных

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В четверг, 19 января, около 8:00 в столице Ирана Тегеране упал небоскреб Plasco после того, как там произошел пожар.

Об этом сообщает Associated Press.

Во время падения здания погибло 30 пожарных. Пожар в Plasco, знаковом здании в центре Тегерана, начался утром. Для возгорания не было никакой очевидной причины.

Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов до падения, пока полиция удерживала владельцев магазинов и других лиц, которые хотели собрать свои ценности в здании.

Здание рухнуло за считанные секунды, это попало в прямой эфир на государственном телевидении.

17-этажная башня была построена в начале 1960-х иранско-еврейским бизнесменом Хабибом Елганианом и названа в честь его компании по производству пластмасс. На то время это было самое высокое здание в городе.

Роман Свиридов

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