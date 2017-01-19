На Львовщине мужчина умер после купания в проруби

В четверг, 19 января, в селе Каменном возле Львова после иорданских купаний умер 52-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, передает ZAXID.NET.

По ее информации, инцидент произошел на местном водоеме. Мужчина нырнул в прорубь, затем вышел на берег, начал вытираться, ему резко стало плохо и он потерял сознание. Врачи скорой помощи констатировали смерть.

Добровольская также сообщила, что мужчина ― местный житель 1964 года рождения. Его тело направили на экспертизу для установления причин смерти.

В пресс-службе ГСЧС Львовщины отметили, что полынья в Каменном не была оборудована для купаний, поэтому спасатели не дежурили на месте.

Напомним, все украинские православные в четверг, 19 января, отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне или Богоявление. В этот день люди посещают церковные праздничные служения, запасаются освященной водой и ныряют в проруби.