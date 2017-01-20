Возле пункта пропуска Краковец во Львовской области обнаружен мертвым пограничник

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Во Львовской области на пункте пропуска Краковец (Укриано-Польская граница) в пятницу утром, 20 января, обнаружили тело одного из пограничников.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Мостиского пограничного отряда передает Интерфакс-Украина.

Как сообщается, погибший сотрудник ГПСУ заступил в наряд в ночную смену 19 января. Его тело обнаружили в одном из помещений пункта пропуска. Причины смерти не сообщаются.

На данное время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства смерти пограничника.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области на территории пограничного отряда нашли мертвым 29-летнего пограничника.

Александра Вязникова

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