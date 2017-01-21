В Николаеве сгорел гараж с «Жигулями»

В Николаеве в ночь на 20 января произошел пожар в гараже на улице Кузнецкая (Скороходова).

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 3:54 – в ГСЧС позвонил экипаж патрульной полиции. Горела крытая пристройка, приспособленная под гараж. В пристройке стоял автомобиль «ВАЗ», вплотную к ней были расположены хозяйственное здание и жилой дом, существовала угроза опрокидывания огня на них.

«Спасатели не допустили увеличение масштабов пожара и уберегли автомобиль от полного уничтожения. Пламя повредило хозяйственное здание и жилой дом. В 4:29 пожар локализован и в 5:05 ликвидировали на площади 25 кв.м. Причина пожара устанавливается», - рассказали в службе спасения.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине в гараже сгорел трактор.