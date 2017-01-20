В попавшем под лавину отеле в Италии нашли шестерых выживших

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу департамента пожарной охраны региона Луку Кари.

Спасатели обнаружили шестерых выживших в попавшем под лавину отеле в центральной Италии.

По его словам, в настоящее время спасатели работают над тем, чтобы вызволить людей из-под завалом.

«Они живы, и мы с ними разговариваем», — рассказал Кари, находящийся на месте событий.

Выжившие находятся внутри здания более 24 часов. О состоянии их здоровья не сообщается.

Под завалами остаются около 20 человек, их судьба неизвестна, они считаются пропавшими без вести. В настоящий момент спасатели обнаружили тела четверых погибших, найденных под завалами.

Всего в отеле находились порядка 30 человек — постояльцы и обслуживающий персонал. Сход лавины был спровоцирован землетрясением в районе Рима, которое произошло несколькими часами ранее.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в Италии лавина накрыла отель – много погибших и пропавших без вести