Чиновник Львовской таможни собирал с подчиненных ежемесячную «дань» в тысячи долларов

Во Львовской области поймали на взятке в собственном кабинете одного из начальников Львовской таможни ГФС Украины, который получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США.

Об этом сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, чиновник организовал схему поборов со своих подчиненных. Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины задержали его в служебном кабинете.

Правоохранители установили, что один из руководителей Львовской таможни ГФС Украины организовал схему поборов.

«В частности, подчиненные работники должны были платить «дань», чтобы он посодействовал в оставлении их на должностях при реформировании таможни. Чтобы обезопасить себя от наказания и избежать ответственности, чиновник привлек к коррупционной схемы старшего инспектора отдела контрабанды этой же таможни в качестве посредника», - сообщили в полиции.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины оперативники УЗЭ во Львовской области и следователи военной прокуратуры задокументировали факт вымогательства и получения неправомерной выгоды. Правоохранители задержали одного из руководителей Львовской таможни в служебном кабинете. Он получил от сотрудника отдела этого подразделения 34 тысячи гривен и 4 тысячи долларов США.

У посредника также изъяли 1600 долларов США. Кроме того, у него дома нашли еще 10 тысяч долларов США, которые он должен был передать должностному лицу.

В настоящее время оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции и следователи военной прокуратуры Львовского гарнизона Западного региона Украины устанавливают других должностных лиц, которые могут быть причастны к данной коррупционной схемы.

Один из руководителей Львовской таможни ГФС Украины задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания.

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