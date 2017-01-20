В Запорожье мужчина умер от малярии, которую привезли из Африки

В декабре среди жителей Запорожья было зарегистрировано два случая инфицирования привозной тропической малярией, один человек умер.

Об этом информирует Forpost.

Как сообщает издание, 41-летний работник предприятия "Мотор Сич" вернулся вместе с 4 коллегами из Судана, где находился в командировке последние несколько месяцев.

4 января мужчина почувствовал недомогание и вызвал "скорую". Медики поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение. При этом запорожец уточнил, что вернулся из экзотической страны, но никаких дополнительных анализов никто не провел.

Диагноз подтвердили и в клинике "Мотор Сичи", куда заводчанин обратился после того, как не почувствовал облегчение.

И только через неделю, когда закончились все праздники и открылась лаборатория по забору крови, врачи наконец-то взяли анализ и обнаружили малярию. Пациента уже в критическом состоянии доставили в инфекционную больницу.

Спасти мужчину не удалось. У запорожца остались жена и двое детей. Младшей дочери исполнится в марте всего три года.

Семья человека, который умер от малярии, винит в халатности врачей и собирается подавать в суд.

Состояние еще одного коллеги умершего - критическое. В данный момент он находится в реанимации и даже если выздоровеет, то рискует остаться инвалидом. Остальные трое больных мужчин чувствуют себя лучше.

В Запорожской ОГА считают, что ситуация с заболеванием малярией находится под контролем.

"Учитывая отсутствие условий для передачи тропической малярии в нашем регионе, угрозы ее распространения среди населения Запорожской области нет", - сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

Справка: Малярия передается от человека к человеку посредством укусов комаров рода Анофелес. Главной причиной заболевания чаще всего является игнорирование путешественниками мер профилактики малярии, среди которых есть специфическое протималярийное профилактическое лечение, которое дает возможность избежать инфицирование.