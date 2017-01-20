В Запорожье мужчина умер от малярии, которую привезли из Африки

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В декабре среди жителей Запорожья было зарегистрировано два случая инфицирования привозной тропической малярией, один человек умер.

Об этом информирует Forpost.

Как сообщает издание, 41-летний работник предприятия "Мотор Сич" вернулся вместе с 4 коллегами из Судана, где находился в командировке последние несколько месяцев.

4 января мужчина почувствовал недомогание и вызвал "скорую". Медики поставили диагноз ОРВИ и назначили лечение. При этом запорожец уточнил, что вернулся из экзотической страны, но никаких дополнительных анализов никто не провел.

Диагноз подтвердили и в клинике "Мотор Сичи", куда заводчанин обратился после того, как не почувствовал облегчение.

И только через неделю, когда закончились все праздники и открылась лаборатория по забору крови, врачи наконец-то взяли анализ и обнаружили малярию. Пациента уже в критическом состоянии доставили в инфекционную больницу.

Спасти мужчину не удалось. У запорожца остались жена и двое детей. Младшей дочери исполнится в марте всего три года.

Семья человека, который умер от малярии, винит в халатности врачей и собирается подавать в суд.

Состояние еще одного коллеги умершего - критическое. В данный момент он находится в реанимации и даже если выздоровеет, то рискует остаться инвалидом. Остальные трое больных мужчин чувствуют себя лучше.

В Запорожской ОГА считают, что ситуация с заболеванием малярией находится под контролем.

"Учитывая отсутствие условий для передачи тропической малярии в нашем регионе, угрозы ее распространения среди населения Запорожской области нет", - сообщили в пресс-службе Запорожской областной государственной администрации.

Справка: Малярия передается от человека к человеку посредством укусов комаров рода Анофелес. Главной причиной заболевания чаще всего является игнорирование путешественниками мер профилактики малярии, среди которых есть специфическое протималярийное профилактическое лечение, которое дает возможность избежать инфицирование.

Александра Вязникова

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