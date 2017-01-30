На Николаевщине в пожаре погиб мужчина

В воскресение, 29 января, в 4:29 по экстренному номеру «101», от дежурного Очаковского отдела полиции поступило сообщение о пожаре в одной из квартир пятиэтажного жилого дома по улице 8-го Марта в городе Очакове.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

«На место происшествия выехал дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области в составе двух отделений. Во время разведки, в одной из комнат трехкомнатной квартиры на третьем этаже, спасатели обнаружили тело 47-летнего погибшего хозяина», - говорится в сообщении.

Пожарные локализовали пожар в 04:40, ликвидировали в 05:00 на площади 12 м.кв., предварительная причина ее возникновения – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

К тушению привлекались две единицы техники и семь человек из числа личного состава ГПСЧ.